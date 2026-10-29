Sôi nổi Hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá cho Đoàn Thanh niên TP Huế 2026

Hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá cho Đoàn Thanh niên TP Huế 2026.

Ngày 28/10, tại Nhà thi đấu Trường THPT Thừa Lưu (xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế phối hợp với Thành Đoàn Huế và Trường THPT Thừa Lưu đã tổ chức "Hội thi Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho Đoàn Thanh niên năm 2026".

Đông đảo đoàn viên thanh niên đến tham dự Hội thi.

Các đội thi trải qua nhiều phần thi gay cấn.

Hội thi nằm trong kế hoạch triển khai Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2026 do Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế hỗ trợ.

Đến tham dự buổi lễ có ThS BS CKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC TP Huế; anh Ngô Phan Hải Đăng, Ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn Huế; thầy Nguyễn Đình Tuấn; Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu, cùng đại diện Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn.

ThS BS CKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC TP Huế phát biểu khai mạc Hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, ThS BS CKII Thái Văn Tuấn nhấn mạnh thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử đang là những nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là tác hại đối với người hít phải khói thuốc thụ động.

Lãnh đạo CDC TP Huế khẳng định công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên giữ vai trò xung kích then chốt nhằm lan tỏa thông điệp tuyên truyền tới gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Những phần thi Tài năng đầy hào hứng và có nội dung tuyên truyền tác hại thuốc lá sâu sắc.

Hội thi quy tụ 8 đội tuyển đại diện cho Đoàn Thanh niên các xã: Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây – Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Hưng Lộc và Vinh Lộc. Các đội thi đã trải qua 4 phần tranh tài hào hứng và kịch tính:

Phần thi Kiến thức: Các đội tham gia trả lời trắc nghiệm tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử.

Phần thi Hùng biện: Thí sinh đại diện mỗi đội thuyết trình thuyết phục về các chủ đề PCTHTL bằng lập luận chặt chẽ, kết hợp hình ảnh và video phụ họa trực quan.

Những thành viên các đội dự thi phần Hùng biện.

Phần thi Tài năng: Được sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm, kịch ngắn, vũ đạo và âm nhạc dí dỏm, trẻ trung, truyền tải thông điệp tuyên truyền một cách sáng tạo.

Phần thi dành cho khán giả: Tạo không khí giao lưu sôi nổi với các câu hỏi tương tác trực tiếp.

Nhiều phần quà thú vị ở phần thi dành cho khán giả.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc: giải Nhất thuộc về đội thi Long Quảng; 2 giải Nhì thuộc về các đội thi Vinh Lộc và Chân Mây – Lăng Cô; 2 giải Ba là các đội thi Phú Lộc và Lộc An; 3 Giải Khuyến khích là các đội thi Nam Đông, Hưng Lộc và Khe Tre.

Trao giải Nhất cho đội thi Long Quảng.

2 giải Nhì thuộc về các đội thi Vinh Lộc và Chân Mây – Lăng Cô

2 giải Ba là các đội thi Phú Lộc và Lộc An.

3 Giải Khuyến khích là các đội thi Nam Đông, Hưng Lộc và Khe Tre.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi cho tuổi trẻ các địa phương mà còn góp phần đào tạo mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.