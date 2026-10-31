Sôi nổi hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 'Ánh sáng soi đường' năm 2026
Sáng 31/10, Đoàn Thanh niên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2026, chủ đề “Con đường ánh sáng chân lý”.
Hội thi nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, rèn luyện và thực tiễn cuộc sống; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ.
Hội thi có sự tham gia của 6 đội đại diện cho các ngành và chuyên ngành trong trường, gồm: Luật, Thanh tra (thuộc ngành Luật), Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Kinh tế và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Các đội thi đã cùng nhau tranh tài qua 3 phần thi: “Ánh sáng lý luận”, “Lan tỏa chân lý” và “Bản lĩnh soi đường”.
Khép lại hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc; đồng thời trao 2 giải chuyên đề “Đội thi tuyên truyền ấn tượng”, “Đội thi được yêu thích nhất” cùng 1 giải “Thí sinh xuất sắc nhất”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-noi-hoi-thi-olympic-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-anh-sang-soi-duong-nam-2026-3356976.html