Sôi nổi Hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2026 ở Khánh Hòa

30 đội tuyển đến từ các xã, phường trọng điểm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) tham gia tranh tài sôi nổi hai phần thi tại Hội thi nghiệp vụ CC-CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2026, do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sáng nay 4/10.

Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thi trao giải chung cuộc toàn đoàn cho ba đội đoạt giải nhất, nhì, ba.

Trong phần thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC, đội phường Hòa Thắng đã đoạt giải nhất; đội xã Phước Hữu giải nhì; đội xã Đông Khánh Sơn giải ba; 3 đội xã Bắc Bắc Ái Đông, Cà Ná, Vạn Ninh giải khuyến khích.

Trong phần thi thực hành tổ chức CC-CNCH đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, mỗi đội thi gồm 8 vận động viên xuất phát sau hiệu lệnh của trọng tài, khẩn trương bấm nút báo cháy, đeo mặt nạ lọc độc, đội mũ, sử dụng kìm cộng lực cắt khóa, mở cửa nhà cháy giả định; sử dụng bình khí, bình bột dập lửa các khay xăng.

Tiếp đó là các thao tác cứu người bị nạn, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Giải nhất phần thi này thuộc về đội xã Cam Lâm, giải nhì đội xã Cà Ná, giải ba đội xã Đại Lãnh. Giải khuyến khích trao cho 3 đội phường Hòa Thắng, Ninh Chử và Bắc Cam Ranh. Chung cuộc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội phường Hòa Thắng, giải nhì đội xã Cà Ná và giải ba đội xã Cam Lâm.

Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thi trao giải phần thi lý thuyết

Đại tá Nguyễn Quang Đang, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa trao giải phần thi thực hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cho biết, đây là một trong những hoạt động hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC-CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026). Hội thi nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường công tác PCCC-CNCH trong tình hình mới; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Các đội tham gia phần thi thực hành tranh tài sôi nổi trong các thao tác kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn.

Hội thi cũng giúp duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC-CNCH ở địa phương; đồng thời bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản các hộ gia đình thuộc “Tổ liên gia an toàn PCCC”; nâng cao hiệu quả PCCC-CNCH ở các địa phương theo phương châm “Bốn tại chỗ”; đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 39 vụ cháy, khiến 2 người chết, thiệt hại tài sản hơn 31 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 19 vụ cháy, 1 người chết và tăng thiệt hại tài sản hơn 25,7 tỷ đồng.