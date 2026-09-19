Sôi nổi Hội thi 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng'
Ngày 19/9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh - Cơ sở 3 (phường Nam Gia Nghĩa), Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng” năm 2026.
Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chung vui cùng chương trình.
Hội thi thu hút đông đảo các em thiếu nhi đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn khu vực Gia Nghĩa. Tham gia thi với 2 nội dung: làm lồng đèn và Sắc màu Trung thu.
Trong đó, học sinh tiểu học trổ tài trang trí lồng đèn ngôi sao, mặt nạ ông Địa; học sinh THCS thực hiện lồng đèn sáng tạo và làm đầu lân.
Ở mỗi phần thi, các em thiếu nhi thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, đồng thời hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa gắn với Tết Trung thu. Với sự đoàn kết, tỉ mỉ, kết thúc phần thi, nhiều đội thi mang đến các mẫu lồng đèn ông sao và mặt nạ ông Địa đẹp mắt, sinh động.
Tại chương trình, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 300 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi khu vực Tây Lâm Đồng.
Hội thi là sân chơi để thiếu nhi Lâm Đồng giao lưu, vui chơi, phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Trung thu.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/soi-noi-hoi-thi-long-den-thap-sang-uoc-mo-thieu-nhi-lam-dong-465505.html