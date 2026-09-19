Sôi nổi Hội thi 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng'

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình Nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng”

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chung vui cùng chương trình.

Các đại biểu dự Hội thi “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng” năm 2026

Hội thi thu hút đông đảo các em thiếu nhi đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn khu vực Gia Nghĩa. Tham gia thi với 2 nội dung: làm lồng đèn và Sắc màu Trung thu.

Mâm ngũ quả và lồng đèn ông sao của các đội tham gia hội thi

Trong đó, học sinh tiểu học trổ tài trang trí lồng đèn ngôi sao, mặt nạ ông Địa; học sinh THCS thực hiện lồng đèn sáng tạo và làm đầu lân.

Các em học sinh khối Tiểu học khéo léo, tỉ mỉ trang trí lồng đèn

Ở mỗi phần thi, các em thiếu nhi thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, đồng thời hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa gắn với Tết Trung thu. Với sự đoàn kết, tỉ mỉ, kết thúc phần thi, nhiều đội thi mang đến các mẫu lồng đèn ông sao và mặt nạ ông Địa đẹp mắt, sinh động.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (áo dài xanh ở giữa) trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó trong học tập

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 300 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi khu vực Tây Lâm Đồng.

Nhiều đội thi có phần trình bày lồng đèn ông sao ấn tượng

Lồng đèn ông sao do các đội thi trang trí

Hội thi là sân chơi để thiếu nhi Lâm Đồng giao lưu, vui chơi, phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Trung thu.

Màn biểu diễn múa lân sôi động bắt mắt tại chương trình