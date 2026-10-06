Sôi nổi Hội thi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân cấp tỉnh

Hội thi được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và điều kiện lao động tốt hơn cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại Việt Nam”.

Tham gia hội thi có 6 đội với 30 thí sinh đến từ Hội Nông dân 5 xã, phường gồm: Khánh Bình, Phước Long, An Xuyên, Trần Văn Thời và Lý Văn Lâm.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Các đội tranh tài qua 4 phần thi gồm: Lời chào nông dân, Kiến thức nông dân, Tình huống nông dân và Nghệ sĩ nông dân. Nội dung ội thi tập trung vào công tác Hội và phong trào nông dân; an toàn, vệ sinh lao động; an sinh xã hội; bình đẳng giới và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đội thi đến từ xã Phước Long tham gia phần thi “Lời chào nông dân”.

Với hình thức thể hiện sinh động, các đội thi vận dụng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và xử lý các tình huống gắn với đời sống, sản xuất của hội viên, nông dân. Qua đó, những nội dung, chính sách về công tác Hội và phong trào nông dân; an toàn, vệ sinh lao động; an sinh xã hội; bình đẳng giới và bảo hiểm xã hội tự nguyện được chuyển tải theo hướng gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân dễ tiếp cận và vận dụng vào thực tế.

Đội thi số 2 đến từ xã Khánh Bình tham gia phần thi “Nghệ sĩ nông dân”.

Là đơn vị có 2 đội tham gia hội thi, ông Phạm Văn Dự, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Bình, cho biết các đội đã nỗ lực tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua đó, không chỉ giúp thí sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đội.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phát biểu tại hội thi.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhấn mạnh hội thi là dịp để cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Thông qua hội thi, các chính sách về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bình đẳng giới và an toàn, vệ sinh lao động được chuyển tải bằng những hình thức gần gũi, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng khả năng tiếp cận chính sách và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của hội viên, nông dân, nhất là nữ nông dân và lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất cho đội thi số 1 đến từ xã Khánh Bình.

Ban tổ chức hội thi trao giải Nhì cho đội thi số 2 đến từ xã Khánh Bình.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất và giải Nhì cho 2 đội thi đến từ Hội Nông dân xã Khánh Bình. Hai đội đoạt giải Nhất và giải Nhì sẽ đại diện Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tham dự vòng chung kết cấp khu vực, dự kiến tổ chức ngày 15/10 tại Thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi còn lại./.