Hội thi thu hút 24 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và 9 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Hoàng Vũ

Các đội tranh tài ở phần thi chế biến, trình bày món ăn, giới thiệu những sản vật và hương vị đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, hội thi còn có các tiết mục hát karaoke với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, tình đoàn kết; giao lưu dân vũ và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Các món ăn mang hương vị đặc trưng, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương. Ảnh: Hoàng Vũ

Thông qua hội thi, những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống được gìn giữ và lan tỏa; đồng thời tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, gắn kết cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.