Sôi nổi Hội thi giã cốm Khẩu Nua Pái

Các đội thi giã cốm.

Trong tiếng chày giã cốm nhịp nhàng cùng sự cổ vũ của người dân và du khách, các đội thi phối hợp thực hiện từng công đoạn chế biến cốm. Bằng sự khéo léo và kinh nghiệm, các thành viên thể hiện kỹ năng làm cốm truyền thống, tạo nên những sản phẩm mang hương vị đặc trưng của địa phương.

Công đoạn sảy cốm tại Hội thi.

Ban Giám khảo đánh giá phần thi dựa trên kỹ năng thực hành, sự phối hợp giữa các thành viên và chất lượng sản phẩm. Hội thi cũng là dịp để người dân các thôn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức gìn giữ phương thức chế biến cốm truyền thống.

Đội thi của các thôn tham gia phần thi trưng bày cốm.

Thông qua hoạt động, xã Nghĩa Tá tiếp tục quảng bá cốm Khẩu Nua Pái, giới thiệu nét đẹp văn hóa ẩm thực tới người dân và du khách.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa trong cộng đồng, góp phần gắn gìn giữ nghề truyền thống với phát triển du lịch và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.