Đại biểu tham dự Hội thi giã bánh giầy xã Hòa An năm 2026.

Tham gia hội thi có các đội đại diện cho các thôn trên địa bàn xã, mỗi đội gồm 5 thành viên. Theo thể lệ, mỗi đội tự chuẩn bị 4 kg gạo nếp cùng đầy đủ dụng cụ truyền thống như cối, chày, bếp, chõ đồ xôi và các vật dụng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Một đội thi trang trí, trưng bày bánh giầy.

Trong thời gian 90 phút thi chính thức, các đội thực hiện tuần tự 5 bước: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ; hấp nóng lại phần xôi đã đồ sẵn bảo đảm độ mềm, dẻo; giã bánh thủ công bằng chày và cối; tạo hình bánh tròn, dẹt đồng đều; trưng bày và thuyết trình sản phẩm. Phần thi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khéo léo và sức bền của các thành viên để làm ra những chiếc bánh giầy dẻo, mịn, đậm hương vị truyền thống của đồng bào địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đội thi thôn Trắng Thượng; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các đội thi.

Lãnh đạo xã Hòa An trao giải Nhất cho đội thi thôn Trắng Thượng.

Hội thi là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với không gian Chợ phiên – Chợ số xã Hòa An. Qua đó, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.