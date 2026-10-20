Sôi nổi hội thi "Camellia-Áo dài kể chuyện yêu thương"
Trong không khí cả nước chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam, tối 19/10, Trường Liên cấp Camellia Ninh Bình (phường Hoa Lư) tổ chức hội thi “Áo dài kể chuyện yêu thương” lần thứ I.
13 thí sinh là học sinh đại diện của các khối lớp từ cấp mầm non đến THPT Trường Liên cấp Camellia đã tham dự Vòng chung kết Hội thi "Camelia - Áo dài kể chuyện yêu thương". Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: trình diễn, thuyết trình về trang phục áo dài tự thiết kế và phần thi ứng xử.
Chương trình “Camellia - Áo dài kể chuyện yêu thương” với mong muốn lan toả tình yêu áo dài và tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam.
Qua các phần trình diễn, Ban giám khảo đã lựa chọn, trao giải Quán quân và 2 Á quân của hội thi.
Thông qua chương trình, Trường Liên cấp Camellia mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn và giúp các em học sinh thêm tự tin gìn giữ, lan toả bản sắc Việt trong hành trình hội nhập thế giới.
Hội thi là hoạt động thiết thực của thầy và trò nhà trường chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2026).
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tung-bung-hoi-thi-camellia-ao-dai-ke-chuyen-yeu-thuong-261019213449522.html