Sôi nổi hội thi "Camellia-Áo dài kể chuyện yêu thương"

Các thí sinh tham dự Vòng chung kết Hội thi "Camelia - Áo dài kể chuyện yêu thương".

13 thí sinh là học sinh đại diện của các khối lớp từ cấp mầm non đến THPT Trường Liên cấp Camellia đã tham dự Vòng chung kết Hội thi "Camelia - Áo dài kể chuyện yêu thương". Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: trình diễn, thuyết trình về trang phục áo dài tự thiết kế và phần thi ứng xử.

Các thí sinh cùng phụ huynh tự tin trình diễn áo dài, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng và nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam.

Chương trình “Camellia - Áo dài kể chuyện yêu thương” với mong muốn lan toả tình yêu áo dài và tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam.

Thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình, truyền tải thông điệp và quan điểm của mình trước Ban giám khảo.

Qua các phần trình diễn, Ban giám khảo đã lựa chọn, trao giải Quán quân và 2 Á quân của hội thi.

Thông qua chương trình, Trường Liên cấp Camellia mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn và giúp các em học sinh thêm tự tin gìn giữ, lan toả bản sắc Việt trong hành trình hội nhập thế giới.

Ban tổ chức trao giải Quán quân, Á quân cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực của thầy và trò nhà trường chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2026).