Sôi nổi hội thi 'Bữa cơm gia đình-Gắn kết yêu thương'

Quang cảnh hội thi - Ảnh: B.N

Tham gia hội thi có 11 đội đến từ các chi hội phụ nữ trực thuộc Hội LHPN phường Đồng Sơn. Trong thời gian 1 giờ, mỗi đội thực hiện sơ chế, chế biến và trình bày một mâm cơm gia đình gồm từ 4-6 món ăn, phục vụ từ 5-7 người với kinh phí từ 300-500 nghìn đồng.

Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi, sạch, mang nét đặc trưng địa phương, bảo đảm cân đối dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau phần thi nấu ăn, mỗi đội có tối đa 5 phút để thuyết trình về mâm cơm dự thi.

Các đội thi chuẩn bị món ăn tại hội thi “Bữa cơm gia đình-Gắn kết yêu thương” - Ảnh: B.N

Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chế biến món ăn, nâng cao kiến thức dinh dưỡng và kỹ năng tổ chức bữa ăn gia đình; qua đó góp phần vun đắp tình cảm, gắn kết các thành viên trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Ban Giám khảo theo dõi, đánh giá phần thi chế biến món ăn của các đội thi - Ảnh: B.N

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội tham gia.