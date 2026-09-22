Sôi nổi hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su tại Điện Biên

Đồng chí Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng chí Nguyễn Ngọc Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên trao giấy chứng nhận cho các công nhân tham gia hội thi "Bàn tay vàng". (Ảnh: LÊ LAN)

Tham gia hội thi, có 14 công nhân đại diện cho hơn 850 công nhân thuộc 3 đội gồm: Cao su Mường Chà, Cao su Điện Biên và Cao su Tuần Giáo.

Theo quy chế thi, mỗi công nhân tham gia phải thi đủ 3 nội dung, gồm: lý thuyết, dụng cụ và thực hành.

Đồng chí Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đánh trống phát hiệu lệnh bắt đầu phần thi thực hành cạo mủ tại vườn cây. (Ảnh: LÊ LAN)

Với phần thi lý thuyết, mỗi thí sinh phải trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút; thi dụng cụ được chấm cho việc chuẩn bị 8 dụng cụ lao động của công nhân dự thi, gồm: lu cở (thùng trút mủ nước), 2 dao cạo miệng ngửa, 1 giỏ hoặc thùng đeo đựng mủ tạp, 1 nạo vỏ làm vệ sinh miệng cạo, 2 viên đá mài phân biệt với nhau rõ ràng, khăn lau chất liệu phù hợp.

Phần thi cạo mủ tại vườn cây, mỗi thí sinh phải thực hiện cạo mủ 100 cây, trong thời gian tối đa 20 phút.

Thí sinh dự hội thi bốc thăm số thứ tự thi tại vườn cây. (Ảnh: LÊ LAN)

Là một trong 2 thí sinh nữ tham dự hội thi, công nhân Quàng Thị Nghiệp, đến từ đội cao su Mường Chà, cho biết: "Ngày thường cạo mủ ở vườn cây cho tôi nhiều kinh nghiệm thực tiễn, song khi đến với hội thi lần này tôi rất hồi hộp bởi các yêu cầu kỹ, mỹ thuật đều phải thực hiện thành thục trong khoảng thời gian ấn định. Song được sự hỗ trợ, động viên của lãnh đạo đội và lãnh đạo Tổng Công ty nên tôi đã tự tin để tham gia các phần thi.

Dù kết quả như nào thì tôi vẫn rất vui, vì qua hội thi này tôi đã học thêm được nhiều kinh nghiệm từ các anh, chị em công nhân", chị Quàng Thị Nghiệp cho biết thêm.

Thi thực hành cạo mủ cao su tại vườn cây. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng là công nhân đã từng tham gia nhiều cuộc thi "bàn tay vàng cạo mủ cao su" do các cấp công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức, anh Mùa A Sùng, công nhân đội cao su Tuần Giáo, cho biết: Với tôi, hội thi là một sân chơi bổ ích, giúp chúng tôi được cọ xát chuyên môn thực hành cạo mủ và được học hỏi kinh nghiệm, thao tác kỹ thuật từ đồng nghiệp.

Đánh giá cụ thể từng phần thi của 14 thí sinh, ông Hoàng Xuân Lợi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Phó trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: Hầu hết thí sinh nắm vững cốt lõi, trả lời rành mạch câu hỏi tình huống thực tế; điểm số của các thí sinh đều đạt mức khá, giỏi - đây là minh chứng cho thực tế là công nhân nắm chắc lý thuyết, hiểu rõ bản chất lý luận kỹ thuật.

Ban giám khảo kiểm tra, chấm điểm đường cạo mủ tại vườn cây. (Ảnh: LÊ LAN)

Với phần thi kiểm tra công cụ-dụng cụ thì tất cả thí sinh đều chuẩn bị chu đáo, dụng cụ đạt chuẩn kỹ thuật, dao cạo mài sắc bén đúng góc độ, sát thực tiễn sản xuất.

Riêng phần thi thực hành với yêu cầu cạo mủ tại 100 cây cao su trong 20 phút trên địa hình đồi núi dốc, phức tạp, các thí sinh dự thi đều tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật, tư thế đứng cạo chuẩn xác, nhịp nhàng.

Căn cứ các biểu chấm điểm kỹ thuật, thời gian, Ban tổ chức hội thi đã trao danh hiệu "Bàn tay vàng" cho 4 công nhân; danh hiệu "Kiện tướng" trao cho 4 công nhân; giải Nhất cá nhân được trao cho công nhân Mùa A Sùng thuộc công nhân đội cao su Tuần Giáo.

Đồng chí Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên trao giải nhất cuộc thi cho công nhân Mùa A Sùng. (Ảnh: LÊ LAN)

Chúc mừng các cá nhân đạt thành tích tốt trong hội thi, đồng chí Nguyễn Ngọc Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, khẳng định: Thành công của hội thi không chỉ thể hiện ở kết quả của các thí sinh mà quan trọng hơn là tinh thần thi đua, ý thức rèn luyện tay nghề và trách nhiệm đối với công việc được lan tỏa trong đội ngũ người lao động.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên trao danh hiệu Kiện tướng cho 4 công nhân. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cẩm mong muốn, từ kết quả và kinh nghiệm đạt được qua Hội thi, phong trào “Luyện tay nghề-Thi thợ giỏi” trong toàn công ty sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển; mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Lãnh đạo Công ty trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 3 đội cao su có công nhân tham dự cuộc thi. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại biểu chúc mừng các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: LÊ LAN)

Thí sinh dự thi thực hiện bốc thăm số ngẫu nhiên cây cạo để chấm điểm. (Ảnh: LÊ LAN)