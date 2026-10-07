Sôi nổi hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2026

Dự hội thi có Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Phạm Hải Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Lê Văn Thủy; lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, xã Phú Riềng, xã Long Hà; đại diện các công ty cao su cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Các đại biểu tham dự hội thi. Ảnh: Ngọc Huyền

Hội thi cấp công ty năm nay quy tụ 52 thí sinh có tay nghề, kỹ thuật tốt, đại diện cho 13 đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Trong đó, 39 thí sinh chính thức tham gia tranh tài ở ba nội dung: lý thuyết, dụng cụ và thực hành cạo mủ tại vườn cây.

Ở phần thi thực hành, các thí sinh trải qua phần thi tốc độ và kỹ thuật cạo mủ. Đây là cơ hội để đội ngũ công nhân trực tiếp thu hoạch mủ cao su có thêm cơ hội rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới mục tiêu “vững lý thuyết, giỏi thực hành”.

Thí sinh thi phần thực hành cạo mủ tại vườn cây. Ảnh: Ngọc Huyền

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su đã trở thành ngày hội của những người thợ khai thác mủ. Hội thi còn tạo động lực để cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt công tác thu hoạch mủ, chăm sóc và quản lý vườn cây; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2026. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 48 năm ngày thành lập công ty (6-9-1978 - 6-9-2026), kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28-10-1929 - 28-10-2026).

Trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Kiện tướng. Ảnh: Ngọc Huyền

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân cho thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên của đội Thọ Sơn; giải nhất đồng đội thuộc về đội Long Tân. Ban tổ chức cũng tôn vinh 22 thí sinh đạt danh hiệu Kiện tướng và 5 thí sinh đạt danh hiệu Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp công ty.