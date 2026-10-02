Sôi nổi Hội thao Thể dục thể thao Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2026
Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới những dấu mốc quan trọng của Thủ đô và lực lượng vũ trang, Hội thao Thể dục thể thao năm 2026 được tổ chức với nhiều nội dung tranh tài. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể chất, hội thao còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/soi-noi-hoi-thao-the-duc-the-thao-bo-tu-lenh-thu-do-nam-2026-420461.htm