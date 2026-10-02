Xã hộiThời sự

Sôi nổi Hội thao Thể dục thể thao Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2026

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới những dấu mốc quan trọng của Thủ đô và lực lượng vũ trang, Hội thao Thể dục thể thao năm 2026 được tổ chức với nhiều nội dung tranh tài. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể chất, hội thao còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
2755 liên quanGốc

Nguyễn Trí Tân

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/soi-noi-hoi-thao-the-duc-the-thao-bo-tu-lenh-thu-do-nam-2026-420461.htm