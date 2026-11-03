Sôi nổi Hội thao PV Drilling lần thứ 24

Tham dự và chúc mừng hội thao có đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM, cùng các đồng chí đại diện các ban chuyên đề Công đoàn Tập đoàn.

Ban lãnh đạo Tổng công ty tham dự có đồng chí Mai Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Thế Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT; đồng chí Nguyễn Duyên Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT; các Phó Tổng Giám đốc Thái Huy Dũng, Nguyễn Đình Dương, Hồ Vũ Hải, Đinh Quang Nhựt; cùng các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các ban/văn phòng và đơn vị thành viên.

Đồng chí Mai Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Drilling phát biểu khai mạc Hội thao PV Drilling lần thứ 24 năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Mai Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Drilling nhấn mạnh: Qua 24 lần tổ chức, Hội thao PV Drilling luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty. Năm nay, hội thao được tổ chức với 8 môn thi đấu, thu hút 539 lượt vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở 32 bộ huy chương

“Phong trào thể dục thể thao tại PV Drilling ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và hiệu quả công việc. Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để người lao động tích cực tham gia luyện tập, thi đấu, góp phần xây dựng văn hóa PV Drilling đoàn kết, sáng tạo, năng động”, Chủ tịch HĐQT PV Drilling Mai Thế Toàn chia sẻ.

Môn Pickleball thu hút đông đảo VĐV tham gia.

Trong hai ngày diễn ra hội thao, các VĐV đã thi đấu sôi nổi, nhiệt huyết, tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: Bóng đá nam, Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn, Cờ vua - Cờ tướng, Bơi lội, Điền kinh và Pickleball.

Đồng chí Thái Huy Dũng - Phó Tổng Giám đốc PV Drilling phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thao PV Drilling lần thứ 24.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thao, đồng chí Thái Huy Dũng - Phó Tổng Giám đốc PV Drilling đã thông tin về những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2026. Qua đó, tiếp thêm động lực thi đấu cho các VĐV và lan tỏa không khí phấn khởi của hội thao.

Phó Tổng Giám đốc PV Drilling cũng ghi nhận công tác tổ chức chu đáo của Công đoàn Tổng công ty, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, tinh thần thi đấu trung thực, nhiệt huyết của các đội cùng sự cổ vũ sôi nổi của cổ động viên. Đồng chí đề nghị tiếp tục duy trì phong trào thể thao, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong toàn Tổng công ty.

Trao cúp và Huy chương Vàng môn bóng đá nam cho đội vô địch.

Trao cúp và giải Nhất toàn đoàn cho đội PVD Offshore.

Trao cúp và giải Nhì toàn đoàn cho đội Cơ quan Tổng công ty.

Trao cúp và giải Nhì toàn đoàn cho đội PVD Training.

Trao cúp và giải Ba toàn đoàn cho đội PVD Logging-Expro.

Trao giải Phong trào cho 5 đơn vị: PVD Tech-OSI, PVD Well Services, Vietubes, PVD Baker Hughes, PVD Tubulars.

Hội thao PV Drilling lần thứ 24 thành công tốt đẹp, cùng với kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 đã trở thành những món quà ý nghĩa, thiết thực chào mừng cột mốc kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổng công ty.

Bên cạnh những khoảnh khắc thi đấu đẹp, không khí sôi nổi, hào hứng, hội thao còn ghi dấu nhiều hình ảnh ấn tượng của các VĐV tham gia tranh tài ở các bộ môn, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết và năng động.

Những đường bơi đầy năng lượng cùng tinh thần chinh phục thử thách đã tạo nên sức hút cho phần thi bơi tại Hội thao PV Drilling lần thứ 24.

Những pha đôi công mãn nhãn đã mang đến bầu không khí tranh tài đầy hào hứng trên sân bóng bàn.

Không khí trên sân cỏ luôn nóng hơn bao giờ hết với những pha phối hợp ăn ý, những màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính của các đội bóng.

Môn cầu lông mang đến những màn tranh tài gay cấn, nơi các VĐV thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo và tinh thần thi đấu quyết tâm.

Các kỳ thủ tham gia môn cờ vua, cờ tướng thể hiện sự tập trung, bản lĩnh và tư duy chiến thuật.

Các VĐV môn điền kinh chinh phục những thành tích mới.

Những pha bóng đầy kỹ thuật đã làm nên sức hấp dẫn của các trận tranh tài tennis.

Kết quả giải toàn đoàn Hội thao PV Drilling lần thứ 24 năm 2026:

• Giải Nhất toàn đoàn: PVD Offshore với 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.

• Giải Nhì toàn đoàn: PVD Training với 7 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.

• Giải Nhì toàn đoàn: Cơ quan Tổng Công ty với 6 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.

• Giải Ba toàn đoàn: PVD Logging-Expro với 5 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

• Giải Phong trào thuộc về 5 đơn vị: PVD Tech-OSI, PVD Well Services, Vietubes, PVD Baker Hughes, PVD Tubulars.