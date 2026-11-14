Sôi nổi hội thao ngành giáo dục Phường Sầm Sơn năm 2026

Toàn cảnh lễ khai mạc hội thao ngành giáo dục phường Sầm Sơn năm 2026.

Hội thao thu hút gần 300 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn, tranh tài ở hai môn gồm: bóng chuyền hơi nữ và kéo co đồng đội nữ.

12 đội ở môn chuyền hơi được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội đứng đầu ở mỗi bảng vào tứ kết. Trong khi đó, 13 đội dự tranh môn kéo co sẽ thi đấu loại trực tiếp.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn trao hoa và cờ cho các đội tham dự hội thao.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu vòng bảng của môn bóng chuyền hơi đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, giáo viên và khán giả.

Hội thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Đây cũng là dịp để các đơn vị trường học gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Các trận đấu ở môn bóng chuyền hơi nữ diễn ra sôi động và thu hút đông đảo khán giả cổ vũ.

Theo kế hoạch, hội thao sẽ khép lại vào ngày 15/11 với các trận chung kết của môn bóng chuyền hơi và kéo co cùng lễ trao thưởng.