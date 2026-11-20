Hội thao lực lượng vũ trang mở rộng phường Ba Ngòi

Ngày 20.11, Hội thao lực lượng vũ trang mở rộng phường Ba Ngòi năm 2026 chính thức diễn ra với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Hội thao được tổ chức trong hai ngày 20 và 21.11, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22.11.1946 - 22.11.2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo kế hoạch của UBND phường Ba Ngòi, Hội thao có hai nhóm nội dung gồm các môn thể thao chung và các môn quân sự. Trong đó, nhóm thể thao chung có pickleball (đôi nam, đôi nam nữ), cầu lông (đơn nam, đôi nam nữ) và bóng chuyền nam bãi biển (4 người). Nhóm môn quân sự gồm bơi vũ trang 50m nam, nữ; chạy vũ trang 3.000m nam và 1.500m nữ.

Chạy vũ trang 3.000m nam và 1.500m nữ

Điểm đáng chú ý của Hội thao là thành phần tham gia được mở rộng, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang mà còn có các khối Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Tiểu đoàn 90 và nhân dân tại 12 tổ dân phố. Qua đó, tạo điều kiện để các lực lượng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng địa phương.

Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Ngòi cho biết, thông qua hội thao nhằm nâng cao thể lực, sức bền và khả năng rèn luyện thể chất cho cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài đơn vị. Đây cũng là dịp để các lực lượng giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Nhóm môn quân sự gồm bơi vũ trang 50m nam, nữ

“Không đơn thuần là hoạt động tranh tài thể thao, hội thao còn góp phần duy trì và lan tỏa Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Việc đưa các môn thể thao quân sự vào chương trình thi đấu giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần vượt khó và khả năng phối hợp trong hoạt động tập thể”, thượng tá Chơn nói.