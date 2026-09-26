Sôi nổi Hội thao Khối thi đua số 9 hướng tới Ngày Giải phóng Thủ đô
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Khối thi đua số 9 thành phố Hà Nội tổ chức Hội thao năm 2026, với sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trong khối.
Khối thi đua số 9 gồm 6 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực I, Thuế thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan Khu vực I, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Khu vực I và Thống kê thành phố Hà Nội, do NHNN Chi nhánh Khu vực I làm trưởng khối.
Hội thao gồm 3 môn thi đấu: Cầu lông, pickleball và kéo co. Các nội dung thi đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị.
Phát biểu tại Hội thao, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực I, Nguyễn Quốc Huy cho biết, Hội thao được tổ chức nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được thành phố giao.
Các vận động viên đã mang đến Hội thao nhiều trận đấu hấp dẫn, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm Điều lệ và Luật thi đấu, thể hiện tinh thần thể thao, sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/soi-noi-hoi-thao-khoi-thi-dua-so-9-huong-toi-ngay-giai-phong-thu-do-1758278.html