Hội thao có sự tham gia của 5 đơn vị, gồm: Trường Đại học Quảng Nam, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Duy Tân và Trường Đại học Đông Á. Các vận động viên tranh tài ở môn cầu lông, pickleball và bóng chuyền hơi nữ. Với tinh thần thể thao cống hiến, tăng cường đoàn kết và nâng cao sức khỏe, các vận động viên mang đến nhiều trận đấu hào hứng, những màn tranh tài hấp dẫn và khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trường Đại học Quảng Nam; giải Nhì thuộc về Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng; giải Ba là Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026); đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị.