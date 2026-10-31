Sôi nổi Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026: Khỏe để cống hiến

Toàn cảnh khai mạc Hội thao diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Dự khai mạc có TS. Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện.

Các đại biểu dự khai mạc Hội thao.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, sau 115 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai bước vào giai đoạn mới với quy mô lớn hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu ngày càng cao hơn. Để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đội ngũ cán bộ, nhân viên không chỉ cần giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề mà còn phải có sức khỏe, bản lĩnh, ý chí bền bỉ và tinh thần đồng đội.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu khai mạc Hội thao.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai mong muốn phong trào thể dục thể thao không chỉ sôi nổi trong những ngày hội thao mà trở thành nét đẹp trong văn hóa bệnh viện, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, nhân viên. Qua đó, xây dựng đội ngũ y tế khỏe về thể chất, vững về tinh thần, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

Tại lễ khai mạc, 2.000 cán bộ, nhân viên của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc Bệnh viện đã tham gia diễu hành, tạo không khí sôi nổi và thể hiện tinh thần đoàn kết của đội ngũ y tế hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.

2.000 cán bộ, nhân viên các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tham gia diễu hành tại lễ khai mạc Hội thao.

Theo Ban Tổ chức, Hội thao năm nay có khoảng 1.000 lượt vận động viên đăng ký tham gia tranh tài tại các môn thể thao: bóng đá, kéo co, cầu lông, pickleball, chạy 100m và chạy tiếp sức 4×100m. Trong đó, có 32 đội đăng ký thi kéo co, 16 đội tranh tài môn bóng đá. Các môn cầu lông, pickleball và điền kinh có nhiều nội dung thi đấu theo nhóm tuổi, giới tính và đối tượng tham gia. Các môn thi đấu đều được tổ chức tại Sun Sport Ninh Bình.

Các vận động viên tham gia môn chạy 100m nữ.

Thi đấu môn Pickleball nội dung đôi nữ.

Các vận động viên thi đấu môn Bóng đá nữ.

Các vận động viên tranh tài môn Cầu lông.

Vòng chung kết môn Kéo co diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Với thông điệp “Đoàn kết - Sức khỏe - Cống hiến”, các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực, mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Ban Tổ chức trao cúp và giải thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong Hội thao.

Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung.