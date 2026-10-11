Sôi nổi Hội khỏe nông dân xã Phù Đổng năm 2026

Ủyviên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa dự và tặng hoa chúc mừng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa dự tặng hoa chúc mừng Hội nông dân xã Phù Đổng: Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng Nguyễn Trọng Tính cho biết: Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Phù Đổng đã luôn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội Nông dân xã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP và các mô hình nông nghiệp an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, Hội Nông dân xã đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng “Phù Đổng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, giữ gìn cảnh quan và bản sắc văn hóa quê hương…

"Dịp này, Hội Nông dân xã tổ chức khai mạc Hội khỏe, đây không chỉ là dịp để cán bộ, hội viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Hội”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng Nguyễn Trọng Tính nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa biểu dương, chúc mừng những kết quả Hội Nông dân xã Phù Đổng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới gắn với tổ chức triển các nghị quyết, các phong trào thi đua, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh.

Chủ động ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, tăng cường vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp…

Các đại biểu và các đơn vị tham gia Hội khỏe Nông dân xã Phù Đổng năm 2026. Ảnh: PV

Ngay sau buổi Lễ, với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã đã sôi nổi tranh tài tham gia các nội dung tại Hội khỏe gồm: Kéo co nam, nữ; bóng chuyền hơi nam; cờ tướng; bước chân đồng đội; mặc quần tiếp sức.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội khỏe.

Các đơn vị tham gia môn khéo co. Ảnh: PV

Các vận động viên nhận được sự cổ vũ của các đại biểu và người dân. Ảnh: PV

Hội viên nông dân sôi nổi tham gia Hội khỏe. Ảnh: PV

Các vận động viên tham gia môn Cờ tướng. Ảnh: PV

Và tham gia tranh tài môn Bóng rổ. Ảnh: PV