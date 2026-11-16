Sôi nổi Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 31

Tham dự có 23 đoàn, với gần 500 vận động viên là cán bộ, công nhân viên, phóng viên, hội viên nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí của TP Hà Nội, Ban Liên lạc các nhà báo cao tuổi Hà Nội, cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn Hà Nội và hội hhà báo một số tỉnh, thành phố lân cận.

Nghi thức khai mạc hội khỏe.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Lê Quỳnh Trang, Phó chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TP Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức Hội khỏe bày tỏ, những năm qua, cứ mỗi mùa Hội khỏe, Ban tổ chức lại ghi nhận có thêm các đơn vị, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn đăng ký tham dự, chứng tỏ sức hút và bề dày truyền thống của phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí Thủ đô và cả nước. Ban tổ chức cũng đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực tập luyện, thi đấu của các vận động viên là nhà báo, phóng viên với thành tích năm nay tốt hơn năm trước.

Theo nhà báo Lê Quỳnh Trang, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, gắn kết những người làm báo ở Thủ đô với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí ở Trung ương, các bộ, ngành và các Hội Nhà báo của các tỉnh, thành phố. Hội khỏe năm nay có một số đổi mới, khi ban tổ chức đưa môn pickleball - môn thể thao được ưa thích vào nội dung thi đấu nhằm phục vụ nhu cầu của đông đảo anh chị em hội viên nhà báo các cơ quan báo chí Thủ đô và cả nước. Hy vọng các nhà báo, vận động viên sẽ mang hết sức lực thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, bứt phá giới hạn, chinh phục thành công.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đoàn tham dự.

Trong 3 ngày từ 16 đến 18-11, các vận động viên tranh tài ở 6 môn: Bóng đá mini, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đi bộ và pickleball. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên sôi nổi bước vào tranh tài dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên, đồng nghiệp.

Đoàn thể thao Báo Quân đội nhân dân tranh tài môn bóng bàn ở Hội khỏe với 3 nội dung: Đồng đội nam, đôi nam từ 41-60 tuổi, đơn nam từ 41 đến 60 tuổi.