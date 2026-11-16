Sôi nổi Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31
Sáng 16-11, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 đã chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút hơn 500 lượt vận động viên đến từ 23 đoàn thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh thành phố. Trong ngày thi đấu đầu tiên, Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô đã xuất sắc giành 3 huy chương.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/soi-noi-hoi-khoe-hoi-nha-bao-thanh-pho-ha-noi-mo-rong-lan-thu-31-post675921.antd