Sôi nổi hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc năm 2026

Tối 13/11, xã Can Lộc tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Hội diễn thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Can Lộc đón xem.

Tham gia hội diễn có 17 tiết mục văn nghệ đến từ các thôn trên địa bàn, được tuyển chọn qua vòng sơ khảo. Các tiết mục được dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Sự đầu tư về nội dung, trang phục, phong cách biểu diễn của các đội, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi và giàu cảm xúc.

Tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh: Phúc Sơn ơi biết mấy tự hào của thôn Phúc Sơn.

Tiết mục: Lời ca dâng Bác của thôn Quyết Thắng.

Tiết mục: Khúc ca Đại đoàn kết của thôn Minh Tân.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao các giải cho những tiết mục đạt thành tích xuất sắc, trong đó 2 giải A thuộc về thôn Hồng Vượng và Tân Vĩnh.

Ban Tổ chức trao giải B cho các thôn: Minh Tân, Bắc Sơn và Hồng Lĩnh.

Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời tạo sân chơi giao lưu, kết nối các đội văn nghệ, diễn viên quần chúng. Hoạt động còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn hóa ở cơ sở, khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng tại các khu dân cư.