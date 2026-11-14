Sôi nổi hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại THPT Phan Châu Trinh

Tiết mục tại chương trình. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Vòng chung kết quy tụ 38 tiết mục xuất sắc được tuyển chọn từ 120 tiết mục tham gia vòng loại. Với sự chuẩn bị công phu, đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện, các tiết mục mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật phong phú, từ ca hát, múa, nhảy hiện đại đến những màn trình diễn được dàn dựng sáng tạo, trẻ trung.

Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện sự tự tin, năng động, tài năng của học sinh mà còn gửi gắm tình cảm yêu thương, lòng biết ơn đối với thầy cô, mái trường và những năm tháng học trò.

Hội diễn diễn ra trong hai đêm 14 và 15/11, đây là dịp để học sinh giao lưu, thể hiện năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật. Đồng thời, chương trình còn tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn trường hướng đến ngày lễ tri ân các nhà giáo.

Thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết qua hội diễn, Trường THPT Phan Châu Trinh tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ học đường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển đời sống tinh thần, khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên.

Đây cũng là dịp để nhà trường phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu nghệ thuật, tạo điều kiện để các em phát huy sở trường, tự tin thể hiện bản thân và phát triển toàn diện.