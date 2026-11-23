Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được xã Phú Xuyên tổ chức một cách sôi nổi, thiết thực, góp phần tôn vinh, lan toả những giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống trong đời sống đương đại. Ảnh: Nguyễn Chương

Khởi đầu là Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội (từ ngày 23-26/10) tập trung vào quảng bá làng nghề, trình diễn tay nghề nghệ nhân, giới thiệu sản phẩm, hoạt động văn hoá- văn nghệ và trò chơi dân gian sôi động, hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Chương

Lễ hội với nhiều không gian, sắc màu văn hoá rực rỡ, là điểm đến để người dân, du khách thập phương tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Chương

Tiếp đó, giai đoạn từ đầu tháng 11 đến nay, tại các thôn, trường học và đợt cao điểm cấp xã đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao… tạo sân chơi bổ ích, lý thú. Qua đó, tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống, gắn kết tình cảm cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Các em lứa tuổi học sinh ở xã Phú Xuyên say mê biểu diễn nghệ thuật hát ca trù hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam. Điều đó cho thấy, nét đẹp văn hoá phi vật thể tiếp tục được các nghệ nhân và người dân xã Phú Xuyên gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Nguyễn Chương

Các học sinh Trường THCS Vạn Điểm, xã Phú Xuyên trình diễn thời trang được làm từ vật liệu, rác thải nhựa tái chế, lan toả thông điệp chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Chương

"Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rất sôi nổi, thiết thực, đảm bảo thuần phong mỹ tục và theo nếp sống mới. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, bản sắc văn hoá tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình cảm đoàn kết cộng đồng trong giai đoạn hiện nay", bà Vũ Thị Hương ở xã Phú Xuyên cho biết. Ảnh: Nguyễn Chương

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, trong đợt này xã Phú Xuyên sôi nổi tổ chức nhiều giải thể thao, đặc biệt là thành lập các câu lạc bộ võ gậy, võ cổ truyền dân tộc. Từ đó tạo sân chơi bổ ích để người dân và các em học sinh rèn luyện sức khoẻ, tôn vinh bản lĩnh, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Chương

Theo đánh giá của Phòng Văn hoá- Xã hội xã Phú Xuyên, chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo sức lan tỏa tích cực, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên, đoàn viên, các câu lạc bộ và đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Nguyễn Chương

"Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, chuỗi các hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và rèn luyện sức khỏe của người dân, mà còn khơi dậy tinh thần tự giác tham gia phong trào tại cơ sở. Qua đó, tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng, góp phần duy trì và thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa, thể thao ngày càng thiết thực, hiệu quả", bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội xã Phú Xuyên thông tin.