Vận động viên tranh tài tại Giải bóng đá nữ 5 người xã Thăng Trường lần thứ I năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Diễn ra tại sân bóng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và Trường Tiểu học Trần Phú, Giải bóng đá nữ 5 người xã Thăng Trường lần thứ I năm 2026 quy tụ 16 đội gồm 14 đội đại diện cho 14 thôn, một đội khối cán bộ, công chức và một đội khối giáo dục. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, các nữ vận động viên mang đến những trận tranh tài hấp dẫn, thể hiện sự tự tin, năng động và niềm đam mê thể thao. Bên ngoài đường biên, đông đảo cổ động viên nhiệt tình reo hò, cổ vũ, tạo nên không khí thể thao sôi nổi, hào hứng.

Giải đáp ứng nhu cầu vui chơi thể thao, đồng thời cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của người dân với phong trào thể dục - thể thao địa phương. Các trận đấu diễn ra đến ngày 24/11.

Lãnh đạo UBND xã Thăng Trường chia sẻ, giải là một trong chuỗi hoạt động hướng đến ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11); góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Giải cờ tướng, cờ vua phường Sơn Trà năm 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 cũng nhận được sự hưởng ứng của vận động viên. Không chỉ là sân chơi trí tuệ đơn thuần, giải còn là nơi để các kỳ thủ tăng cường giao lưu, gắn kết và chia sẻ đam mê với bộ môn cờ.

Trong khi đó, tại phường Ngũ Hành Sơn, hội thao hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra ngày 22/11 tại Trường THCS Lê Lợi quy tụ đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh tiết mục giao lưu văn hóa, nghệ thuật sôi động, các vận động viên hào hứng thi đấu các môn thể thao truyền thống như kéo co, đua thúng, cờ tướng…

Lãnh đạo các địa phương cho hay, các hoạt động trở thành ngày hội gắn kết cộng đồng. Thông qua đó, tiếp tục khuyến khích người dân cùng cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia rèn luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần. Đồng thời tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.