Sôi nổi hoạt động thể thao ở cơ sở

Lan tỏa khí thế

Tại Công viên APEC và sân pickleball Lê Hồng Phong, Hội thao cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp phường Hải Châu năm 2026 đang diễn ra hấp dẫn. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và ngày Doanh nhân Việt Nam.

Hội thao có sự tham gia của hơn 330 vận động viên đến từ 24 đội thi, đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn phường. Diễn ra từ ngày 13-17/10, các vận động viên tranh tài môn pickleball, kéo co, nhảy bao bố và cờ tướng.

Ông Võ Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu, Trưởng ban tổ chức hội thao cho hay, địa phương đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng gắn với nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Vận động viên quyết tâm tranh tài môn pickleball tại Hội thao cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp phường Hải Châu năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, Giải bóng chuyền nữ phường Hội An Tây lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 10-18/10 tại sân bóng chuyền Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường cũng đang mang đến khí thế sôi nổi. Giải nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 16 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tham gia giải có 8 đội bóng, bao gồm các đội liên quân, đến từ 12 tổ dân phố trên địa bàn phường Hội An Tây. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất và nhì của mỗi bảng vào vòng bán kết để tiếp tục tranh tài.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm cùng sự chuyên nghiệp của Ban tổ chức, các trận đấu của giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Tranh tài tại giải, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ, mỗi vận động viên thi đấu đều mong muốn cống hiến hết mình, mang đến những trận cầu hay, đẹp mắt. Qua mỗi pha bóng, từng trận đấu, mối quan hệ giữa vận động viên được thắt chặt để cùng hướng đến ngày lễ kỷ niệm ý nghĩa.

Nâng cao ý thức về thể thao

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đoàn xã Khâm Đức phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nữ. Có 6 đội bóng đại diện các thôn trên địa bàn tham gia thi đấu, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng. Tương tự, các giải đấu thể thao hấp dẫn từ cơ sở đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, thi đấu của người dân.

Tại phường Ngũ Hành Sơn, hoạt động thể thao cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh. Giải cầu lông dành cho nữ đoàn viên, người lao động năm 2026 do Công đoàn phường tổ chức vừa khép lại trong niềm vui và sự phấn khởi. Hoạt động cũng tạo khí thế sôi nổi hướng đến kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho hay, địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức giải thể thao tạo sân chơi bổ ích thường xuyên cho vận động viên. Thông qua các giải đấu, ý thức về tập luyện thể thao ngày càng được nâng cao. Đây là cơ sở để phường đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục - thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, thành phố và cả nước đang bước vào những ngày kỷ niệm truyền thống. Việc các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức giải đấu gắn với hoạt động kỷ niệm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự lan tỏa cao.

“Thành phố đang đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tập luyện thể thao. Sự chung tay hưởng ứng của các đơn vị, địa phương là cơ sở để phong trào phát huy hiệu quả, đi vào đời sống người dân. Hy vọng, qua các hoạt động sôi nổi ở cơ sở, ý thức về tập luyện thể dục - thể thao của người dân được nâng cao. Từ đó, mỗi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, ông Hải nói.