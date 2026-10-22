Sôi nổi hoạt động thể thao dành cho thanh thiếu niên

Vận động viên tranh tài tại Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Những sân chơi hấp dẫn

Nhiều năm qua, Câu lạc bộ Phan Châu Trinh (phường Hòa Cường) là nơi kết nối đam mê bóng bàn dành cho các tay vợt trẻ. Bên cạnh phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, tập luyện hằng ngày nhờ có trang thiết bị được đầu tư hiện đại, nơi đây thường xuyên diễn ra các giải bóng bàn quy mô lớn.

Trong đó, Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức thu hút 522 vận động viên của 26 câu lạc bộ tham dự. Con số này cho thấy sự phát triển và sức hút của bóng bàn ở lứa tuổi trẻ.

Để nâng cao tính cạnh tranh, Ban tổ chức chia thành 5 nhóm tuổi thi đấu, gồm: 7-9 tuổi, 10-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi và 16-18 tuổi. Nội dung thi đấu cũng đa dạng, gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ cho cả 5 nhóm tuổi.

Sau nhiều năm tổ chức, giải trở thành sân chơi truyền thống, nhận được sự chờ đợi của đông đảo tay vợt. Lần thứ 3 liên tiếp dự giải, vận động viên Hoàng Văn Khánh (Câu lạc bộ Bóng bàn NTT Tam Kỳ) chia sẻ: “Để nâng cao trình độ chuyên môn, vận động viên cần được thi đấu thường xuyên. Các giải đấu bóng bàn dành cho thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố em đều tham dự. Không khí tranh tài sôi nổi của giải tiếp lửa đam mê để em theo đuổi môn bóng bàn”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều hoạt động, giải đấu thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố đã đáp ứng sự chờ đợi của vận động viên ở nhiều đối tượng và độ tuổi, trong đó có thanh, thiếu niên. Ngoài sân chơi bóng bàn, nhiều môn trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 ghi nhận sự tham dự của các vận động viên ở lứa tuổi trẻ như: bơi, cầu lông, điền kinh, bóng rổ, việt dã, cờ vua, Vovinam, võ cổ truyền, karate…

Bên cạnh đó, phát huy vai trò trong việc lan tỏa phong trào, các liên đoàn thể thao tích cực tổ chức nhiều hoạt động dành cho lứa tuổi trẻ. Nổi bật, Liên đoàn Vovinam thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Giải trẻ và vô địch các câu lạc bộ Vovinam thành phố Đà Nẵng năm 2026, với sự góp mặt của gần 400 võ sĩ; Liên đoàn taekwondo thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng quốc gia môn taekwondo lần thứ nhất năm 2026, với sự tham gia của hơn 340 võ sinh…

Hiện Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho Giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 29 năm 2026. Theo kế hoạch, giải năm nay diễn ra từ ngày 29/10 - 1/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường).

Vận động viên tranh tài tại Giải trẻ và vô địch các câu lạc bộ Vovinam thành phố Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ươm mầm tài năng

Các sân chơi thể thao quy mô lớn dành cho thanh, thiếu niên đã góp phần lan tỏa phong trào, đồng thời ươm mầm tài năng và tạo nguồn cho thể thao thành tích cao. Nhiều vận động viên tiêu biểu, đóng góp tích cực cho thể thao thành tích cao Đà Nẵng hiện nay được phát hiện tài năng từ sân chơi phong trào của thành phố.

Ông Phạm Vũ Chí Cường, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng cho hay, Giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 29 năm 2026 sắp tới dành cho nhiều đối tượng và độ tuổi, trong đó có nhóm tuổi dành cho thanh, thiếu niên. Dự kiến, nhóm tuổi này có số lượng vận động viên đăng ký tham dự đông đảo khi phong trào cầu lông trong giới trẻ đang phát triển mạnh.

Bên cạnh mang đến sân chơi hấp dẫn, giải hứa hẹn tiếp lửa đam mê, ươm mầm cho các tay vợt trẻ phát triển tài năng. Thông qua giải, Ban tổ chức phát hiện những tay vợt xuất sắc để bồi dưỡng năng khiếu, giới thiệu vào đội tuyển cầu lông thành tích cao thành phố.

Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các sân chơi dành cho thanh, thiếu niên. Hiện hệ thống thi đấu của liên đoàn có nhiều giải đấu hấp dẫn dành cho các tay vợt trẻ được tổ chức hằng năm như: giải đồng đội, giải các câu lạc bộ thành phố, giải thiếu niên nhi đồng, giải các tay vợt xuất sắc.

Theo bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng, các giải đấu dành cho thanh, thiếu niên diễn ra sôi nổi, hấp dẫn khi thu hút đông đảo tay vợt chất lượng tham gia.

Liên đoàn tiếp tục phối hợp ngành thể thao thành phố xây dựng hệ thống thi đấu chặt chẽ, bền vững dành cho lứa tuổi trẻ. Qua đó, tạo khí thế tranh tài sôi nổi với nhiều giải đấu diễn ra thường xuyên, đưa phong trào thể dục - thể thao trong thanh, thiếu niên ngày càng lan tỏa sâu rộng.