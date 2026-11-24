Các đội tranh tài phần thi xay ngô.

Tham gia hoạt động thể thao gồm các môn thi đấu tung còn, kéo co, xay ngô và đẩy xe đạp thồ, với hơn 200 vận động viên đến từ các xã, phường, trường học và lực lượng vũ trang. Đặc biệt, phần thi đẩy xe đạp thồ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, với 10 đội tham gia, mỗi đội 3 vận động viên, tranh tài ở nội dung nam và nữ. Các đội phối hợp đẩy xe đạp thồ vượt quãng đường dài khoảng 700m, từ quốc lộ 279 ngược dốc lên chân Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đội nữ Trường PTDTNT THPT tỉnh thi đẩy xe đạp thồ.

Tại các khu vực thi đấu, đông đảo người dân tập trung theo dõi. Tiếng reo hò, cổ vũ cùng không khí tranh tài hào hứng của các vận động viên tạo nên bầu không khí thể thao sôi nổi, náo nhiệt.

Các đội hào hứng tham gia thi tung còn.

Hoạt động thể thao được tổ chức góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe, bảo tồn và phát huy các trò chơi dân gian, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.