Khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu di sản tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Kết nối miền di sản”, trong hai ngày 21 và 22/11, tại không gian Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm nghề truyền thống và khám phá văn hóa các dân tộc như: hô hát dân ca bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng, hò ba lý...

Người dân và du khách có thể trải nghiệm các nghề truyền thống như: dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, nước mắm, đan lưới Mân Thái do các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn thực hành một số công đoạn thủ công.

Cạnh đó là không gian “Hương sắc đại ngàn”, “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc”, nơi giới thiệu đời sống văn hóa đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày thông qua trang phục, nhạc cụ, sản phẩm thủ công, nghệ thuật dân gian và các hoạt động trải nghiệm như múa tâng tung da dá, múa sạp, cồng chiêng, dệt thổ cẩm, xâu cườm, làm bánh truyền thống…

Du khách trải nghiệm dệt chiếu tại sự kiện. Ảnh: KHÁNH LINH

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc cũng được tổ chức như: gameshow “Hành trình khám phá di sản”, Hộ chiếu di sản; flashmob “Vũ điệu di sản” - Hòa nhịp cùng văn hóa; không gian trưng bày và trải nghiệm “Áo dài và Việt phục”; triển lãm “Họa sắc Nam Ô”…

Theo Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, thông qua ngày hội, đơn vị mong muốn tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ, nơi các giá trị di sản được giới thiệu sinh động, những kinh nghiệm bảo tồn được trao đổi và tình yêu văn hóa được bồi đắp, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật do các cá nhân, gia đình hiến tặng: Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, trung tâm tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình hiến tặng; góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.