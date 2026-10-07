Sôi nổi hoạt động du lịch trải nghiệm hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tại Tổ dân phố Sà Rèn

Tại chương trình, du khách tham quan khu dân cư, bản làng người Thái, tìm hiểu cảnh quan, đời sống và không gian sinh hoạt của người dân địa phương. Tiếp đó, du khách trực tiếp trồng rau tại ruộng, tìm hiểu hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với đời sống thường ngày của người dân, qua đó hiểu thêm phương thức sản xuất và nét sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng người Thái tại Sà Rèn.

Du khách tham quan, tìm hiểu không gian sinh hoạt và cảnh quan khu dân cư người Thái tại Tổ dân phố Sà Rèn.

Tại Homestay Ngọc Chiêm, du khách được hướng dẫn kỹ thuật gói bánh, tìm hiểu cách chế biến các món ăn truyền thống của đồng bào Thái và thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của địa phương, qua đó cảm nhận sự phong phú, độc đáo trong văn hóa ẩm thực vùng Mường Lò.

Du khách trải nghiệm gói bánh truyền thống cùng người dân địa phương.

Trong không gian văn hóa truyền thống, Đội bảo tồn văn hóa Thái biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Du khách hào hứng tham gia nhảy sạp, múa Xòe, giao lưu và hòa mình vào không khí văn hóa cộng đồng.

Đội bảo tồn văn hóa Thái biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ du khách.

Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất và người phường Trung Tâm, giới thiệu các sản phẩm du lịch trải nghiệm, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa, ẩm thực địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Du khách trải nghiệm trồng rau tại ruộng, trực tiếp tham gia công việc sản xuất nông nghiệp cùng người dân Tổ dân phố Sà Rèn, phường Trung Tâm.

Du khách cùng đồng bào Thái múa Xòe hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng đặc trưng của vùng Mường Lò.

Du khách hào hứng tham gia nhảy sạp.

Du khách thưởng thức các món ăn mang hương vị đặc trưng của đồng bào Thái.