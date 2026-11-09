Sôi nổi, hấp dẫn chung kết Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng HDBank 2026

Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Thành phố cùng các đơn vị tổ chức, góp phần hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tạo cơ hội để các vận động viên Việt Nam cọ xát với những đối thủ quốc tế có trình độ cao.

Hơn 120 vận động viên đến từ 19 đội nam và 11 đội nữ đã tranh tài qua những trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn ở 4 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Trận chung kết đơn nam Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng HDBank 2026 giữa hai tay vợt người Singapore và Lào.

Chung kết đơn nữ là màn so tài giữa hai tay vợt của Hồng Kông (Trung Quốc).

Năm nay, giải có sự tham gia của các vận động viên quốc tế đến từ: Nhật Bản, Singapore, Lào, Hồng Kông (Trung Quốc)... góp phần tăng tính đa dạng và chất lượng chuyên môn của giải.

Riêng trong nước, các đội bóng bàn mạnh tham gia như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Lâm Đồng, Hải Phòng...

Ban tổ chức trao thưởng hạng mục đồng đội nam.

Ban tổ chức trao thưởng hạng mục đồng đội nữ.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội, tay vợt có thành tích xuất sắc.

Trong đó, giải nhất đồng đội nam thuộc về đội Công an nhân dân T&T; giải nhất đồng đội nữ thuộc về đội Hồng Kông (Trung Quốc) - đội A; giải nhất đơn nam thuộc về tay vợt Johan Hagberg (Lào); giải nhất đơn nữ thuộc về tay vợt Mak Ming Shum (Hồng Kông, Trung Quốc).

Đoàn Hồng Kông (Trung Quốc) giành giải nhất toàn đoàn. Đội Quân đội đoạt giải nhì nội dung đồng đội nam.

Ban tổ chức trao thưởng hạng mục đơn nam.

Ban tổ chức trao thưởng hạng mục đơn nữ.

Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng HDBank lần thứ 34 góp phần kết nối các câu lạc bộ, thúc đẩy phong trào tập luyện, phát hiện nhân tố mới và tạo điều kiện để các tay vợt trong nước tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.