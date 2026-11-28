Khai mạc giải xe đạp phong trào tỉnh Sơn La mở rộng năm 2026

Các VĐV tham gia giải

Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi: từ 16-45, 46-55 và trên 56 tuổi, với các nội dung nam, nữ ở hai cự ly 18 km và 36 km. Lộ trình thi đấu xuất phát từ cổng Sân vận động tỉnh (bản Thẳm), theo hướng xã Chiềng Ngần (cũ), đến cuối đường đôi rồi quay trở lại, về đích tại cổng sân vận động. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các vận động viên nhanh chóng tăng tốc, chinh phục lộ trình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc Giải xe đạp phong trào tỉnh Sơn La mở rộng năm 2026.

Địa hình đường đua có nhiều đoạn đèo, dốc, đòi hỏi vận động viên phải có nền tảng thể lực, sức bền dẻo dai, đồng thời vận dụng linh hoạt chiến thuật và kinh nghiệm để lựa chọn thời điểm bứt tốc. Trên suốt chặng đua, những màn tăng tốc, bám đuổi và vượt lên diễn ra quyết liệt, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện quyết tâm chinh phục các cự ly của mỗi vận động viên.

Đại diện các VĐV tham gia giải tuyên thệ tại lễ khai mạc

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ tại lễ khai mạc

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham gia giải

Giải đấu là dịp để các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn xe đạp trong cộng đồng.

Các VĐV nam nhóm từ 16 đến 45 tuổi chuẩn bị xuất phát

Các VĐV cạnh tranh quyết liệt trên đường đua.

VĐV nữ tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành chặng đua

Cung đường thi đấu tại của giải xe đạp phong trào tỉnh Sơn La mở rộng năm 2026

VĐV về đích, hoàn thành nội dung thi đấu của nhóm trên 56 tuổi, cự ly 36 km

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 6 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc cùng các giải thưởng cho những vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao ở nhóm tuổi từ 16 đến 45

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nữ đạt thành tích cao ở nhóm tuổi từ 16-45 nữ