Sôi nổi Giải xe đạp phong trào tỉnh Sơn La mở rộng năm 2026
Ngày 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tổ chức Giải xe đạp phong trào tỉnh Sơn La mở rộng năm 2026. Tham gia giải có 7 đoàn với hơn 100 vận động viên đến từ các các câu lạc bộ xe đạp của tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu.
Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi: từ 16-45, 46-55 và trên 56 tuổi, với các nội dung nam, nữ ở hai cự ly 18 km và 36 km. Lộ trình thi đấu xuất phát từ cổng Sân vận động tỉnh (bản Thẳm), theo hướng xã Chiềng Ngần (cũ), đến cuối đường đôi rồi quay trở lại, về đích tại cổng sân vận động. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các vận động viên nhanh chóng tăng tốc, chinh phục lộ trình.
Địa hình đường đua có nhiều đoạn đèo, dốc, đòi hỏi vận động viên phải có nền tảng thể lực, sức bền dẻo dai, đồng thời vận dụng linh hoạt chiến thuật và kinh nghiệm để lựa chọn thời điểm bứt tốc. Trên suốt chặng đua, những màn tăng tốc, bám đuổi và vượt lên diễn ra quyết liệt, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện quyết tâm chinh phục các cự ly của mỗi vận động viên.
Giải đấu là dịp để các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn xe đạp trong cộng đồng.
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 6 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc cùng các giải thưởng cho những vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/soi-noi-giai-xe-dap-phong-trao-tinh-son-la-mo-rong-nam-2026-tCP8faROR.html