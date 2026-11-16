Sôi nổi giải thể thao giao lưu giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào

Lãnh đạo hai Văn phòng chúc mừng các đội tham dự giải. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay; đại diện các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, những năm qua Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào luôn kề vai sát cánh, không ngừng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực công tác. Các hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa cán bộ, công chức hai Văn phòng có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa hai cơ quan.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng, giải thể thao không chỉ là sân chơi lành mạnh nhằm rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mà còn là dịp để cán bộ, công chức hai Văn phòng giao lưu, chia sẻ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tình cảm anh em thủy chung, son sắt.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng, các vận động viên sẽ thi đấu hết mình với tinh thần "Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", cống hiến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi, qua đó lan tỏa tinh thần giao lưu, hữu nghị và hợp tác giữa hai Văn phòng.

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng đá bãi biển. Ảnh: Phạm Thắng

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng đá bãi biển. Ảnh: Phạm Thắng

Tại giải đấu, các vận động viên của hai Văn phòng Quốc hội đã cùng tranh tài ở 3 nội dung gồm: bóng đá bãi biển, kéo co và nhảy bao bố. Với tinh thần nhiệt tình, hào hứng, các đội thi đã mang đến nhiều phần tranh tài sôi nổi, những pha bóng đẹp mắt, những màn so tài quyết liệt cùng không khí cổ vũ náo nhiệt.

Các vận động viên tranh tài ở môn kéo co. Ảnh: Phạm Thắng

Các vận động viên tranh tài ở môn kéo co. Ảnh: Phạm Thắng

Các vận động viên tranh tài ở môn nhảy bao bố. Ảnh: Phạm Thắng

Các vận động viên tranh tài ở môn nhảy bao bố. Ảnh: Phạm Thắng

Các hoạt động giao lưu thể thao góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức hai Văn phòng giao lưu, chia sẻ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tình cảm anh em thủy chung, son sắt. Ảnh: Phạm Thắng

Giải thể thao đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với những tiếng cười, những cái bắt tay thân tình và tinh thần đồng đội. Mỗi nội dung thi đấu không chỉ tạo cơ hội để cán bộ, công chức hai Văn phòng thể hiện sự khéo léo, sức bền, tinh thần phối hợp mà còn góp phần gắn kết tình cảm hữu nghị.

Lãnh đạo hai Văn phòng chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên. Ảnh: Phạm Thắng

Điều đọng lại sau giải đấu không chỉ là kết quả thi đấu hay những phần thưởng được trao, mà quan trọng hơn là sự giao lưu chân thành, tình cảm gắn bó và tinh thần đoàn kết giữa cán bộ, công chức hai Văn phòng Quốc hội. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.