Sôi nổi giải thể dục dưỡng sinh và cờ tướng phường Dương Nội

Ban tổ chức trao giải Nhất nội dung Vũ điệu hàng ngang cho đội thi đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thùy Dương

Ở môn thể dục dưỡng sinh, hơn 160 vận động viên đến từ 12 tổ dân phố tranh tài ở hai nội dung: Thể dục dưỡng sinh và vũ điệu hàng ngang. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi mang đến những màn trình diễn đồng đều, đẹp mắt, thể hiện sự dẻo dai, tinh thần đoàn kết và niềm đam mê rèn luyện thể chất. Những động tác nhịp nhàng, khỏe khoắn góp phần tạo không khí vui tươi, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe trong cộng đồng.

Các vận động viên trình diễn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Ảnh: Thùy Dương

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Dương Nội Nguyễn Thị Phương, cho biết, giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ dân phố. Qua đó, phường tiếp tục khuyến khích người dân duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại khu dân cư.

Ở môn cờ tướng, các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ gồm 5 ván, chia thành ba nhóm tuổi: Từ 18 đến 40 tuổi, từ 41 đến 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên. Các ván đấu diễn ra hấp dẫn, đòi hỏi người chơi có sự tập trung, tư duy chiến thuật và bản lĩnh. Không chỉ là cuộc tranh tài về trí tuệ, môn cờ tướng còn góp phần tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các thế hệ người dân trên địa bàn.

Các kỳ thủ tập trung thi đấu môn cờ tướng. Ảnh: Thùy Dương

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích ở môn thể dục dưỡng sinh; trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba ở môn cờ tướng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.