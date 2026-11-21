Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 63/SL về tổ chức HĐND và Ủy ban hành chính các cấp (22/11/1945 – 22/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11).

Đoàn Ngọc Hùng Anh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc giải

​Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Đoàn Ngọc Hùng Anh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ trọng tài và các vận động viên.

​Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện cách đây 81 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 63/SL, đặt nền móng pháp lý quan trọng cho việc tổ chức chính quyền địa phương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, HĐND các cấp không ngừng đổi mới, ngày càng khẳng định vững chắc vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị

​Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, giải đấu lần này mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi diễn ra đúng vào dịp cả nước hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn liền với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam – xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Theo đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, văn hóa không chỉ hiện diện trong thực thi công vụ và giao tiếp hằng ngày mà còn được bồi đắp thông qua các hoạt động giao lưu, rèn luyện thể chất, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, văn minh, đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lối sống tích cực. ​"Giải Pickleball hôm nay không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích mà còn là dịp để đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị giao lưu, chia sẻ, tăng cường hiểu biết và gắn kết; qua đó lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần và tạo thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh.

Lãnh đạo HĐND tặng hoa cho các nhà tài trợ và chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên và khách mời

​Với phương châm "Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Hết mình", đồng chí bày tỏ sự tin tưởng các vận động viên sẽ thi đấu nhiệt tình, cống hiến những pha bóng đẹp mắt, chấp hành nghiêm điều lệ giải, giữ gìn phong cách ứng xử văn minh và tôn trọng đối thủ; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ, tổ trọng tài điều hành khách quan, công tâm, chính xác để tạo nên một ngày hội thể thao vui tươi, an toàn và thành công tốt đẹp.

​Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu giao lưu đã bước vào tranh tài sôi nổi ở hai nội dung Đôi nam lãnh đạo và Đôi phong trào. Trong đó, nội dung Đôi nam lãnh đạo, giải quy tụ 11 cặp vận động viên chia làm 3 bảng đấu. Các tay vợt tham gia đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đến từ các Ban của HĐND thành phố (Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Đô thị, Văn hóa - Xã hội), Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Công an thành phố, lãnh đạo các địa phương (An Khê, Sơn Trà, Tây Giang, Liên Chiểu, Điện Bàn, An Hải, Quế Sơn, Đông Giang, Duy Nghĩa) cùng đại diện Văn phòng Báo Nhân Dân, SunGroup và Công ty Đại Dương Xanh.

Các cặp đôi thi đâu

Ở nội dung Đôi phong trào, 16 cặp vận động viên được chia đều thành 4 bảng. Đây là sân chơi giao lưu giữa các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Công an thành phố, Cảng Đà Nẵng, SunGroup cùng các đơn vị địa phương như Ngũ Hành Sơn, Trà Liên, Điện Bàn, Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Liên Chiểu và An Khê.

Các cặp đôi chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu

​Các trận đấu đã diễn ra hết sức hào hứng, kịch tính với nhiều pha bóng kỹ thuật, đẹp mắt nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Giải Pickleball HĐND thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn thể thao mới mẻ, hiện đại này trong khối cơ quan dân cử và các đơn vị trên địa bàn, mà còn thắt chặt tình đồng chí, đồng nghiệp, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công Hạnh