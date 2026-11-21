Ngày 21/11, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí hào hứng, thu hút sự tham gia của gần 300 vận động viên cùng đông đảo khán giả.

Giải đấu do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nhà báo và Công luận chủ trì, phối hợp với Công ty Sport Connect tổ chức. Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, sự kiện năm nay được mở rộng về quy mô, hoàn thiện cơ cấu nội dung và thể thức thi đấu, từng bước khẳng định sức hút của một sân chơi thể thao dành cho những người làm báo và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự gia tăng về số lượng vận động viên so với mùa giải trước cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của giải đấu. Không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất, đây còn là dịp để các nhà báo, phóng viên, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết thông qua niềm đam mê thể thao.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên chính thức bước vào tranh tài ở 4 nội dung gồm: đôi nam dưới 40 tuổi; đôi nam nữ dưới 40 tuổi; đôi nam từ đủ 40 tuổi trở lên và đôi nam nữ từ đủ 40 tuổi trở lên.

Trên các sân đấu, những pha bóng tốc độ, tình huống phối hợp ăn ý cùng các màn rượt đuổi điểm số đã mang đến bầu không khí đầy hứng khởi. Các vận động viên không chỉ thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và sự quyết tâm mà còn đề cao tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và fair play.

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa của giải đấu là thông điệp hướng tới cộng đồng. Thông qua hoạt động thể thao, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành mong muốn góp thêm nguồn lực hỗ trợ bệnh nhi ung thư, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, không khí tại Nhà thi đấu Cầu Giấy trở nên sôi động với nhiều pha bóng đẹp mắt, những tình huống xử lý kỹ thuật và màn phối hợp ăn ý giữa các vận động viên. Bên cạnh tinh thần thi đấu quyết tâm, các tay vợt cũng thể hiện tinh thần fair play, giao lưu và tôn trọng đối thủ.

Với gần 300 vận động viên tham gia, 4 nội dung thi đấu và tổng giá trị giải thưởng 84 triệu đồng, Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 không chỉ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn mà còn mở rộng không gian kết nối giữa những người làm báo với doanh nghiệp và xã hội.

Từ những trận đấu trên sân đến các hoạt động hướng về cộng đồng, giải đấu tiếp tục gửi gắm thông điệp về lối sống năng động, tinh thần đồng đội và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là nền tảng để Giải Pickleball Nhà báo và Công luận trở thành hoạt động giao lưu thể thao ý nghĩa, được duy trì và phát triển trong những mùa giải tiếp theo.