Đại tá Trần Anh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc Giải Pickleball mở rộng năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng dự có các đồng chí trong lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng; toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc Cục; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm BDV và Công ty Cổ phần Xây dựng Iric.

Giải đấu quy tụ các vận động viên thuộc Câu lạc bộ Pickleball Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng cùng các đội khách mời. Sự góp mặt của vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tạo nên không khí giao lưu thể thao sôi nổi, đoàn kết; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các đơn vị.

Các vận động viên tranh tài sôi nổi tại giải đấu. Ảnh: Thanh Xuân

Phát biểu khai mạc giải đấu, Đại tá Trần Anh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và “Ngày Văn hóa Việt Nam” là dịp để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Việc tổ chức Giải Pickleball mở rộng không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, giao lưu thể thao mà còn tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên trong cơ quan thêm gắn bó, củng cố tình đồng chí, đồng đội, đồng thời tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Đức Sỹ, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng và Trung tá Trần Đình Chiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) xuất sắc giành chức vô địch, đoạt giải thưởng “Cây vợt vàng”. Ảnh: Thanh Xuân

Đại tá Trần Anh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng và Trung tá Lộc Sĩ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) đoạt giải Nhì. Ảnh: Thanh Xuân

Kết thúc các nội dung thi đấu, đôi vận động viên Đại tá Nguyễn Đức Sỹ, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng và Trung tá Trần Đình Chiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) xuất sắc giành chức vô địch, đoạt giải thưởng “Cây vợt vàng”. Giải Nhì thuộc về đôi vận động viên Đại tá Trần Anh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng và Trung tá Lộc Sĩ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn). Ban Tổ chức cũng trao 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và 1 giải Phong cách, ghi nhận thành tích và tinh thần thi đấu tích cực của các vận động viên.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đôi vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải đấu. Ảnh: Thanh Xuân

Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môn Pickleball trong phong trào thể dục, thể thao tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và các đơn vị khách mời; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ.