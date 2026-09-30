Sôi nổi giải Pickleball Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an

Giải đấu nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu thể thao, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 1. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đối với lực lượng Công an nhân dân, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe là yêu cầu thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực.

"Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 năm nay không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Công an nhân dân, mà còn là dịp để lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết, hiểu biết và phối hợp, qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua số 1", Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bày tỏ.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên sau lễ khai mạc. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an năm 2026 tổ chức 5 nội dung thi đấu, gồm: Đôi nam - nữ CBCS, Đôi nam lãnh đạo, Đôi nam CBCS, Đôi nữ CBCS.

Một màn thi đấu của các cặp vận động viên.

Kết quả sau thời gian thi đấu, Ban tổ chức đã trao:

Đối với hạng mục "Đôi nam - nữ CBCS", giải Vô địch thuộc về đôi Bùi Thị Hải Nam - Bùi Văn Tuân (Công an thành phố Hải Phòng); giải Nhì được trao cho đôi Cao Đăng Đông - Mai Thị Thu Trang (Công an Thành phố Hồ Chí Minh); giải Ba được trao cho 2 đôi Vũ Thị Lan Hương - Phùng Anh Dũng (Công an thành phố Hải Phòng) và Nguyễn Anh Tuấn - Vũ Thị Tiên (Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban tổ chức trao giải cho các cặp đôi đạt giải. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đối với hạng mục "Đôi nam lãnh đạo", giải Vô địch được trao cho đôi Nguyễn Văn Phác - Đặng Anh Cường (Công an thành phố Hải Phòng); giải Nhì thuộc về đôi Lê Đồng Đăng - Đặng Việt Anh (Công an thành phố Hải Phòng; giải Ba được trao cho 2 đôi Trần Văn Hoá - Nguyễn Ngọc Quỳnh (Công an thành phố Hà Nội) và Đỗ Xuân Hoàn - Nguyễn Sơn Giang (Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải đấu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đội tham gia. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đối với hạng mục “Đôi nam CBCS”, giải Vô địch được trao cho đôi Đặng Việt Anh - Bùi Văn Tân (Công an thành phố Hải Phòng); giải Nhì thuộc về đôi Cao Đăng Đông - Nguyễn Duy Khương (Công an Thành phố Hồ Chí Minh); giải Ba được trao cho 2 đôi Phùng Anh Dũng - An Hải Ninh (Công an thành phố Hải Phòng) và Dương Trần Toàn - Vũ Minh Nhật (Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đôi nhận giải. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đối với hạng mục “Đôi nữ CBCS”, giải Vô địch được trao cho đôi Trịnh Nhật Huyền - Hoàng Thị Châu Giang (Công an thành phố Hải Phòng); giải Nhì thuộc về đôi Vũ Thị Lan Hương - Bùi Thị Hải Nam (Công an thành phố Hải Phòng); giải Ba được trao cho 2 đôi Đoàn Huyền Giang - Phạm Thị Thu Huyền (Công an thành phố Hà Nội) và Trần Thị Ngọc Tuyền - Nguyễn Thị Hồng Nhung (Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, giải đấu đã mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, là hoạt động giao lưu có ý nghĩa của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1.