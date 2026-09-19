Sôi nổi Giải Pickleball chào mừng thành công Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Các đại biểu và vận động viên tham dự lễ khai mạc giải.

Tham dự giải có gần 60 vận động viên đến từ 8 đoàn là các doanh nghiệp trong khối.

Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung, gồm: đôi nam, đôi nam nữ và đôi nữ.

Ban tổ chức dự kiến có khoảng 50 trận đấu, mang đến không khí thi đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Giải đấu thu hút gần 60 vận động viên tham gia.

Giải đấu là hoạt động thể thao thiết thực, góp phần khích lệ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, người lao động các doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để các đơn vị tăng cường giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, qua đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

Thông qua hoạt động thể thao, các doanh nghiệp hướng tới xây dựng môi trường làm việc năng động, gắn kết; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân, người lao động có sức khỏe, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở những trận đấu đầu tiên. Trên sân, các pha bóng diễn ra nhanh, quyết liệt nhưng không kém phần đẹp mắt. Các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, tôn trọng đối thủ và cống hiến nhiều tình huống hấp dẫn.

Những pha bóng nhanh, quyết liệt tạo nên không khí thi đấu sôi nổi trên sân.

Giải Pickleball không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho người lao động mà còn góp phần lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị trong khối.

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều nay (19/9).