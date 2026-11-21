Các vận động viên cống hiến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Giải đấu thu hút sự tham gia của 58 vận động viên, tranh tài 4 nội dung gồm: Đôi nam nữ dưới 35 tuổi; đôi nam nữ từ 35 đến 50 tuổi; đôi nam từ 35 đến 50 tuổi.

Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm theo từng bảng. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp để tranh giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba ở từng nội dung.

Thông qua giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục - thể thao, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ và Nhân dân khu phố Xuân Minh.