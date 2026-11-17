PGS, TS Nguyễn Tấn Vinh – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, trao cờ lưu niệm đến đại diện các đơn vị tham gia giải đấu

Tham dự Lễ khai mạc có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Tấn Vinh – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS, TS Võ Hữu Phước – Trưởng khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường; TS Đặng Trường Khắc Tâm – Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Chính trị khu vực II, cùng hơn 100 vận động viên là cán bộ, giảng viên và học viên tham gia tranh tài.

Cán bộ giảng viên cùng học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị chụp ảnh lưu niệm tại giải đấu

Những trận đấu đầu tiên, không khí đã sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đại biểu, giảng viên các khoa, phòng, ban cùng đại diện học viên các hệ lớp. Dù là bộ môn thể thao mới mẻ, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu hết mình, các cặp vận động viên đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những màn rượt đuổi tỉ số kịch tính...

Các vận động viên làm lễ chuẩn bị tham gia giải đấu

Điểm nhấn giải đấu là tinh thần giao lưu, học hỏi, sự phối hợp giữa các thế hệ thầy - trò. Rời xa bục giảng với những bài giảng lý luận sâu sắc, trên sân đấu Pickleball, khoảng cách giữa người dạy và người học dường như được kéo gần. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình và sự động viên nhau qua từng đường vợt.

Giải Pickleball chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Học viện Chính trị khu vực II khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hoạt động ý nghĩa này góp phần cổ vũ phong trào nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời bồi đắp thêm sự thấu hiểu, đoàn kết nội bộ, tạo động lực mới để thầy - trò Học viện tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập trong mọi thời điểm.