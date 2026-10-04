Sôi nổi Giải leo núi “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” mở rộng lần thứ II năm 2026
Sáng 4/10, tại Nhà văn hóa thôn Tòng Chú, UBND xã Cốc San tổ chức Giải leo núi “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” mở rộng lần thứ II năm 2026. Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao kết hợp quảng bá hình ảnh thiên nhiên và du lịch địa phương .
Giải leo núi năm nay thu hút 680 vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ thể thao trong và ngoài tỉnh tham gia, tăng 155 vận động viên so với giải năm 2025. Các vận động viên tham gia tranh tài nội dung phong trào và chuyên nghiệp với 2 cự ly là 6 km và 10 km.
Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia tranh tài trên đường đua đi qua các địa danh nổi bật trên địa bàn xã như: cây đa di sản, thác nước, cánh đồng ruộng bậc thang mùa lúa chín, các bản làng của người dân tộc Mông…
Kết thúc các nội dung thi đấu, ban tổ chức đã trao tổng cộng 71 giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao. Trong đó có 58 giải cá nhân, 12 giải đồng đội và 1 giải Chuyên đề.
Theo UBND xã Cốc San, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao và hành trình trải nghiệm, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước, mà còn là nền tảng để Cốc San duy trì hoạt động này thường niên, từng bước đưa leo núi trải nghiệm trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/soi-noi-giai-leo-nui-coc-san-sac-vang-mua-thu-mo-rong-lan-thu-ii-nam-2026-post911093.html