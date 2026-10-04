Sôi nổi Giải leo núi “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” mở rộng lần thứ II năm 2026

Giải leo núi “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” mở rộng lần thứ II năm 2026 thu hút gần 700 vận động viên tham gia.

Giải leo núi năm nay thu hút 680 vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ thể thao trong và ngoài tỉnh tham gia, tăng 155 vận động viên so với giải năm 2025. Các vận động viên tham gia tranh tài nội dung phong trào và chuyên nghiệp với 2 cự ly là 6 km và 10 km.

Các vận động viên xuất phát, tranh tài tại Giải leo núi “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” mở rộng lần thứ II năm 2026.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia tranh tài trên đường đua đi qua các địa danh nổi bật trên địa bàn xã như: cây đa di sản, thác nước, cánh đồng ruộng bậc thang mùa lúa chín, các bản làng của người dân tộc Mông…

Các vận động viên chạy qua cây đa di sản.

Cung đường chạy qua cánh đồng lúa chín vàng.

Các vận động viên nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân xã Cốc San.

Thử thách vượt qua suối trên đường đua.

Kết thúc các nội dung thi đấu, ban tổ chức đã trao tổng cộng 71 giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao. Trong đó có 58 giải cá nhân, 12 giải đồng đội và 1 giải Chuyên đề.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nữ Phong trào.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nam Phong trào.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nữ Chuyên nghiệp từ 18 - 40 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung đồng đội nữ Chuyên nghiệp từ 18 - 40 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nữ Chuyên nghiệp trên 41 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung đồng đội nữ Chuyên nghiệp trên 41 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nam Chuyên nghiệp từ 18 - 40 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung đồng đội nam Chuyên nghiệp từ 18 - 40 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nam Chuyên nghiệp trên 41 tuổi.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung đồng đội nam Chuyên nghiệp trên 41 tuổi.

Theo UBND xã Cốc San, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao và hành trình trải nghiệm, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước, mà còn là nền tảng để Cốc San duy trì hoạt động này thường niên, từng bước đưa leo núi trải nghiệm trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.