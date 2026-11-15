Sôi nổi Giải đua xe đạp địa hình MTB 'Mắt Thần Núi - Chinh phục thử thách'

Tham dự lễ khai mạc và trao giải có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Thanh niên, UBND xã Trà Lĩnh; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc, nhà tài trợ, cùng đông đảo nhân dân và du khách đến cổ vũ.

Giải đua là hoạt động thể thao thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các vận động viên (VĐV) giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của danh thắng Mắt Thần Núi, Hồ Tính (xã Trà Lĩnh) nói riêng, Cao Bằng nói chung đến đông đảo bạn bè trong nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch thể thao trải nghiệm gắn với bảo tồn giá trị di sản địa chất tại Cao Bằng.

Cung đường đua với nhiều thử thách.

Giải thu hút 48 VĐV đến từ các câu lạc bộ, đơn vị trên cả nước tham gia tranh tài ở cự ly 16 km với 3 nội dung: Cá nhân nam nhóm A (từ 18 đến 39 tuổi), cá nhân nam nhóm B (từ 40 tuổi trở lên) và cá nhân nữ (không chia nhóm tuổi).

Ngay sau lễ khai mạc, với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, các VĐV bước vào tranh tài quyết liệt và hoàn thành chặng đua, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo đánh giá của nhiều VĐV tham dự, đây là giải phong trào đầu tiên tại miền Bắc thiết kế cung đường đua mang đúng chất xe đạp địa hình (MTB) với địa hình đa dạng, đòi hỏi độ khó và kỹ thuật cao, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nét văn hóa bản địa đặc sắc. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến nhiều VĐV bày tỏ mong muốn giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì và tổ chức thường niên.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung nam dưới 40 tuổi.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao giải nhất (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng) cho các VĐV xuất sắc ở từng nội dung và tặng hoa, cờ lưu niệm tri ân đơn vị tài trợ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Cao Bằng đã đồng hành cùng giải đấu.