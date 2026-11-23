Giải đấu có 84 đội với gần 6.900 vận động viên đến từ TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau tham gia, trong đó có 67 đội ghe Ngo nam tranh tài ở cự ly 1.200m và 17 đội ghe Ngo nữ thi đấu cự ly 1.000m. Đáng chú ý, có 17 chùa thành lập mới hoặc tái lập đội ghe Ngo, 20 chùa đóng ghe Ngo mới và 23 chiếc ghe Ngo độc mộc được đưa vào thi đấu. Những đổi mới trong công tác chuẩn bị cùng sự tham gia đông đảo của các đội góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo sức hấp dẫn cho giải đấu.

Không khí sôi nôi trước giờ khai mạc Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh.

Đua ghe Ngo là hoạt động thể thao truyền thống gắn liền với Lễ hội Oóc Om Bóc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc ghe không chỉ là phương tiện thi đấu mà còn là niềm tự hào của phum, sóc, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội nhanh chóng bước vào đường đua trong tiếng trống thúc giục, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Những nhịp dầm mạnh mẽ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tay bơi cùng quyết tâm giành thành tích cao đã tạo nên không khí tranh tài sôi nổi trên dòng sông Maspero.

Giải đấu có 84 đội trong đó có 67 đội ghe Ngo nam tranh tài ở cự ly 1.200m và 17 đội ghe Ngo nữ thi đấu cự ly 1.000m.

Giải đua ghe Ngo không chỉ là sân chơi thể thao mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các phum, sóc. Qua đó, TP Cần Thơ tiếp tục quảng bá nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, tạo điểm nhấn thu hút du khách trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026.