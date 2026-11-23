Ngày 23/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh.

Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh thu hút gần 6.900 vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: Trung Phạm.

Theo đó, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh diễn ra trong 2 ngày (23 – 24/11), quy tụ 84 đội với gần 6.900 vận động viên tham gia tranh tài (67 đội nam, 17 đội nữ).

Các đội sẽ thi đấu ở hai nội dung gồm cự ly 1.200m nam và cự ly 1.000m nữ, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, Đua ghe Ngo là môn thể thao truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc ghe không chỉ là phương tiện thi đấu mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Việc tổ chức giải với quy mô mở rộng không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, quảng bá nét đẹp văn hóa đặc trưng đến người dân và du khách, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của TP Cần Thơ…