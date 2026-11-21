Các đội đua tập trung về khu vực khán đài đua ghe Ngo xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị tranh tài. (Ảnh: MINH KHỞI)

Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của tỉnh diễn ra từ ngày 18-24/11.

Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11, quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên của 13 đội ghe Ngo các tỉnh Vĩnh Long An Giang, Cà Mau tham dự. Theo đó, các đội ghe Ngo sẽ tham gia thi đấu ở 3 cự ly gồm 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam, nữ phối hợp.

Các vận động viên của các đội đua ghe Ngo tập hợp về khu khán đài đua ghe Ngo xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long sẵn sàng tranh tài. (Ảnh: MINH KHỞI)

Lần đầu tiên giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng được tỉnh tổ chức tại khán đài đua ghe Ngo xã Bình Phú. Dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé, kết hợp khán đài đua ghe Ngo xã Bình Phú có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Khán đài đua ghe Ngo xã Bình Phú có mái che với diện tích 2.585m2, hơn 4.000 chỗ ngồi, cùng nhiều phòng chức năng dành cho các môn thể thao dưới nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, Lễ hội Ok Om Bok, đua ghe Ngo là một nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. Mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự khéo léo và niềm tin tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ của đồng bào Khmer. Vì thế, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

Hai đội ghe Ngo đang tranh nhau về đích ở cự ly 1200m nam. (Ảnh: MINH KHỞI)

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu, tổ trọng tài làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, công tâm, điều hành giải đấu đúng luật và điều lệ; động viên các vận động viên nỗ lực thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận tranh tài sôi nổi, đầy kịch tính.