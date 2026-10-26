Sôi nổi Giải đua ghe ngo mini nam mở rộng xã Ngọc Chúc năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Giải đua ghe ngo mini nam mở rộng xã Ngọc Chúc lần thứ I năm 2026

Giải đấu là hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Lộ Mới (27.10.1963 – 27.10.2026) và Lễ công bố Quyết định công nhận xã Ngọc Chúc là xã An toàn khu.

Tham gia giải có 18 đội ghe ngo mini nam đến từ xã Ngọc Chúc và các địa phương lân cận. Các đội tranh tài ở cự ly 500m, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn những đội có thành tích tốt vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết xếp hạng.

Đông đảo người dân đến xem, cổ vũ các đội đua

Với tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, các đội đã cống hiến nhiều lượt đua hấp dẫn, kịch tính. Sự cạnh tranh quyết liệt trên đường đua cùng tiếng cổ vũ nhiệt tình của khán giả tạo nên bầu không khí náo nhiệt, góp phần làm nên sức hấp dẫn của giải đấu.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Trầm Cửa, phường Vị Tân, TP. Cần Thơ; giải Nhì thuộc về đội Cái Đuốc Nhỏ; giải Ba được trao cho đội Chùa Nha Si Cũ, xã Long Thạnh; đội ấp Ngọc Tân đạt giải Khuyến khích.

18 đội ghe ngo mini nam tham gia tranh tài tại giải

Giải đua ghe ngo mini nam mở rộng xã Ngọc Chúc lần thứ I năm 2026 không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương.

Qua đó, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Ngọc Chúc giàu bản sắc văn hóa.