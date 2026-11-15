Sôi nổi Giải đua ghe ngo mini mở rộng lần thứ I tại An Biên

Tiết mục hát múa Khmer khai mạc Giải đua ghe ngo mini mở rộng lần thứ I

Sôi nổi những đường đua trên sông

Ngày 15.11, tại tuyến kênh sông Thứ Hai, thuộc ấp Thứ Hai, UBND xã An Biên tổ chức Giải đua ghe ngo mini mở rộng lần thứ I năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Lễ Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Thanh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã An Biên nhấn mạnh, giải đấu có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. Đồng thời, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Biên, giải đấu năm nay quy tụ 10 đội ghe với 220 vận động viên chính thức và dự bị theo quy định của điều lệ. Các đội tranh tài ở nội dung đồng hạng nam, cự ly 500m.

Giải đua ghe ngo mini mở rộng lần thứ I có 10 đội với 220 vận động viên tham gia tranh tài

Với sự chuẩn bị và quyết tâm cao, các đội ghe đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi, quyết liệt. Trên tuyến kênh sông Thứ Hai, từng nhịp chèo mạnh mẽ, đồng đều cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các vận động viên tạo nên những cuộc đua hấp dẫn. Hai bên bờ sông, đông đảo người dân tập trung theo dõi, cổ vũ, góp phần làm nóng không khí ngày hội.

Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, giải đấu còn tạo cơ hội để các đội ghe trong và ngoài xã giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, ý chí và tinh thần đồng đội.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội ghe Chùa Thứ Ba 1; giải Nhì cho đội ghe Tây Yên; giải Ba cho đội ghe Khoen Tà Toi và giải Khuyến khích cho đội ghe Chùa Thứ Ba 2. Tổng giá trị giải thưởng là 32 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao thư cảm ơn và hoa lưu niệm đến các đơn vị tài trợ, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ giải đấu.

Các đội đua ghe ngo tranh tài tăng tốc về đích

Lan tỏa bản sắc văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết

Đua ghe ngo từ lâu đã trở thành một hoạt động văn hóa, thể thao gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Việc tổ chức giải đấu tại An Biên không chỉ góp phần duy trì nét đẹp truyền thống mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, để người dân cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui trong không khí lễ hội.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao

Cùng với giải đua ghe ngo mini, trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Biên phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền, triển lãm tranh cổ động và chiếu phim lưu động miễn phí.

Các hoạt động góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Qua đó, tạo thêm không gian giao lưu, hưởng thụ văn hóa, tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động, xã An Biên tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa truyền thống trong xây dựng đời sống cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng đoàn kết, phát triển.