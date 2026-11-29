Quang cảnh lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, UBND xã Bắc Hà đã công bố và trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Cờ tướng Bắc Hà và Câu lạc bộ Cờ vua Bắc Hà. Liên đoàn Cờ tỉnh Lào Cai công bố, trao quyết định công nhận hai câu lạc bộ là hội viên tập thể của Liên đoàn; đồng thời công bố và trao quyết định công nhận 4 ủy viên mới của Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Hà tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Cờ tướng và Cờ vua xã Bắc Hà thành lập.

Việc thành lập và ra mắt hai câu lạc bộ là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để duy trì, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trí tuệ trên địa bàn xã Bắc Hà; tạo điều kiện để những người có chung niềm đam mê với bộ môn cờ tướng, cờ vua được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ và kỹ năng thi đấu.

Các đại biểu dự khai mạc giải.

Phát biểu và tuyên bố khai mạc giải, lãnh đạo UBND xã Bắc Hà nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, trong đó có các môn thể thao trí tuệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương. Đồng thời, mong muốn các vận động viên phát huy tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, góp phần vào thành công chung của giải.

Tham gia giải năm nay, môn cờ tướng có 72 vận động viên tranh tài; môn cờ vua có 186 vận động viên thi đấu ở 6 nhóm lứa tuổi, gồm: U8, U10, U12, U14, U16 và nhóm mở rộng.

Thi đấu nội dung cờ bỏi (một biến thể trình diễn ngoài trời của môn cờ tướng).

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Qua hai ngày tranh tài, giải đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều ván cờ chất lượng, thể hiện khả năng tư duy chiến thuật, sự tập trung, bản lĩnh và kỹ năng xử lý linh hoạt của các vận động viên.

Các vận động thi đấu ở 2 nội dung cờ tướng và cờ vua.

Ở môn cờ tướng, các kỳ thủ đã mang đến nhiều ván đấu gay cấn, thể hiện kinh nghiệm, sự sắc bén trong tư duy và tính toán chiến thuật. Đối với môn cờ vua, sự tham gia đông đảo của các vận động viên ở lứa tuổi học sinh đã tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, cho thấy sức lan tỏa của phong trào thể thao trí tuệ trong các nhà trường và cộng đồng.

Ban tổ chức trao 19 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc theo Điều lệ giải. Đối với môn cờ tướng, cơ cấu giải thưởng gồm 17 giải, trong đó có 8 giải cá nhân chung toàn giải, 3 giải cá nhân dành riêng cho vận động viên Câu lạc bộ Bắc Hà, 3 giải người cao tuổi và 3 giải đồng đội. Đối với môn Cờ vua, cơ cấu giải thưởng gồm 12 bộ giải cá nhân nam, nữ ở 6 nhóm lứa tuổi, với các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Giải Cờ tướng, Cờ vua Bắc Hà mở rộng năm 2026 là sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Giải cũng nhằm phát hiện, bồi dưỡng vận động viên có năng khiếu, thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu Cờ tướng, Cờ vua trong các tầng lớp Nhân dân.

Đây cũng là dịp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các câu lạc bộ và địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, du lịch và con người Bắc Hà đến bạn bè gần xa; từng bước xây dựng giải đấu trở thành hoạt động thể thao truyền thống của địa phương.